Chiusura stradale in via Crispi: sarà abbattuto un albero morto

Il Servizio Strade e Verde pubblico del Comune di Trieste informa che, per consentire l’abbattimento di un platano morto e a rischio caduta, lunedì 5 luglio sarà istituito il divieto di sosta e fermata con rimozione (ore 0.00 – 24.00) per tutti i veicoli, laddove non già esistente, in via Francesco Crispi, nel tratto di 60 metri circa compreso tra il n.ro civ. 76 ed il n.ro civ. 78 (ambo i lati).

Sempre lunedì 5 luglio sarà inoltre istituito il divieto di transito (esclusivamente dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle 13.00 alle 17.00) per tutti i veicoli in via Francesco Crispi, nel tratto di 380 metri circa compreso tra l’intersezione con via Giorgio Strehler e l’intersezione con via Ippolito Pindemonte, nonchè in via Ippolito Pindemonte, nel tratto di 390 metri circa compreso tra l’intersezione con via Francesco Crispi e l’intersezione con via Dei Bonomo. Sarà inoltre previsto l’obbligo di dare la precedenza per i veicoli che provenendo da via Francesco Crispi si immettono in via Giorgio Strehler. Per garantire infine l’incolumità dei pedoni lungo l’area del cantiere saranno collocate anche opportune segnalazioni.