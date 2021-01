"Il prefetto ha detto solo nel proprio comune" e va in giro per Muggia con le ciaspole

Anche se il Carnevale a Muggia non si farà, si sa che i muggesani possiedono uno humor decisamente particolare. Il curioso siparietto è andato in scena nella piazza principale del comune rivierasco e ha visto protagonista un cittadino che, armato di ciaspole e bacchette, ha percorso il centro di Muggia neanche fosse in alta montagna. "Il prefetto -queste le parole con una punta di polemica - ha detto che ci si può spostare da un comune all'altro solo con gli sci di fondo, mentre l'attività con le ciaspole va fatta nel proprio comune e 'lora mi vado in giro con le ciaspole qua".