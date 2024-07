Ciclabile sulle rive interrotta dalle navi da crociera: interrogazioni in Comune e in Regione

TRIESTE - La pista ciclabile sulle rive "è chiusa un giorno sì e uno no" ed è "costata 590mila euro di fondi Pnrr", il tutto a causa degli arrivi delle navi da crociera e dei vari festival sulle rive, tra stand e food truck. Lo segnalano Adesso Trieste e Patto per l'Autonomia, che hanno presentato in merito una doppia interrogazione, in Comune e in Regione. Riccardo Laterza, capogruppo in Consiglio comunale per Adesso Trieste, menziona anche i lavori in corso che bloccano la bretella dietro il Miela da mesi senza offrire alcuna alternativa" anche se "il problema maggiore è rappresentato dalle navi bianche. Lo scorso anno da aprile a novembre hanno attraccato a Trieste 131 navi da crociera in 103 giornate su 244 giornate totali. Chiediamo al Comune se in fase di progettazione fosse già noto chel’uso dell'area di fronte alla Stazione Marittima non sarebbe stato concesso, e in questo caso come mai non si sia scelto di cambiare progetto. Il Comune dovrebbe rapidamente attivarsi per offrire una soluzione alternativa: al momento le numerose bici che passano di là si trovano all'improvviso una transenna davanti e non hanno alcuna scelta. Se questo è il modo in cui l'Amministrazione intende promuovere la ciclabilità siamo completamente fuori strada".

La consigliere regionale del Patto per l'Autonomia Giulia Massolino ha invece portato la questine in Consiglio regionale, poiché "la ciclabile delle Rive fa parte dell’itinerario di interesse regionale FVG2, oltre che dell'Adriabike e della ciclovia europea del Mar Mediterraneo (Eurovelo 8). Chiediamo alla Giunta se non ritenga che questi gravi disservizi provochino un danno d'immagine alla regione, considerando le frequenti dichiarazioni e le linee di indirizzo in merito all'importanza dell'attrattività cicloturistica del territorio. La Regione inoltre aveva finanziato in modo consistente il tratto successivo, da Campi Elisi alla ciclabile Cottur, al quale la ciclabile delle Rive dovrebbe collegarsi. È inammissibile che Trieste sia il buco nero tra itinerari cicloturistici di grande successo" e auspica che "la Regione supporti l'Amministrazione comunale nel trovare possibili soluzioni nel minor tempo possibile". Abbiamo provato a contattare l'assessore Babuder per una replica, ma senza esito. La redazione rimane a disposizione per una dichiarazione in merito.