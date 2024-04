Gazebo sulla ciclabile delle rive, la denuncia del Pd

TRIESTE - Un gazebo sulla ciclabile delle rive posizionato domenica all'altezza del molo Audace. A denunciare il fatto il capogruppo dem in quarta circoscrizione, Luca Bressan: "L'amministrazione comunale dimostra di credere poco nella ciclabile sulle rive. Quanto avvenuto è segnale di scarsa attenzione riguardo ai temi della mobilità sostenibile da parte della giunta di centrodestra. Già di per sé la ciclabile sulle rive è percepita come un allargamento dello spazio pedonale, tant'è che risulta molto spesso invasa da pedoni specialmente all'altezza dell'attraversamento di Ponterosso. Ciclabili così congegnate possono avere al massimo valenze "didattiche" e l'utilità di riservare uno spazio protetto dove i bambini possono pedalare in maggiore sicurezza. In questo caso, però, la situazione caotica rende difficile anche questo utilizzo".