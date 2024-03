Ciclabile di viale D'Annunzio, il no di chi ci lavora: "Il Comune non ci ha coinvolto"

TRIESTE - Dovevano iniziare ieri i lavori di accantieramento della ciclabile di via D'Annunzio. Invece ieri è stato affidato il cantiere. Ricordiamo che la pista prevista è bidirezionale con un'ampiezza di 2,5 metri, con il progetto che prevede un percorso pedonale di 2 metri e un ulteriore fascia libera, di circa 1 metro e 80 centimetri dedicata o agli alberi esistenti o ai dehors degli esercizi commerciali. Ad aggiudicarsi i lavori per la realizzazione della ciclabile è stata la ditta Bertolo di Fiume Veneto. L'appalto per la realizzazione dell'opera prevede una spesa di 1 milione 300 mila euro. Come già evidenziato nei mesi scorsi, c'è malcontento da parte degli esercenti presenti lungo il percorso a destra del viale in direzione di piazza Garibaldi, dove è prevista la realizzazione della pista. Intanto il prossimo 26 marzo alle 9 i consiglieri della quarta commissione consiliare effettuerano un sopralluogo sul posto.

"I danni li avrà chi ha dehors"

Tra i contrari al progetto c'è Manuela del bar Universo: "Sicuramente quando i lavori arriveranno qui da noi sarà proprio il momento di metter fuori i tavolini. Tra l'altro io non ho capito bene dove e come verrà realizzata questa ciclabile. Non abbiamo avuto alcun riscontro dal Comune, quello che sappiamo lo abbiamo scoperto leggendo sui giornali e lo abbiamo saputo dai ciclisti della Fiab. Comunque ormai se hanno detto che la fanno, allora la faranno. I danni maggiori li avranno certamente gli esercizi con dehors come noi e pochi altri su questo versante della strada. Io ho aderito alla raccolta firme organizzata ma noto poco interesse nella gente. A qualcuno lo ho dovuto addirittura pregare. Poi anche il posizionamento dei parcheggi delle auto giù dal marciapiede comporterà dei disagi: sa quanti sono quelli che si fermano in seconda fila? Tantissimi".

"La gente si caricherà in spalla la bici?"

Anche Melinda, titolare del negozio e toelettatura per animali domestici Vanity Pet, è sorpresa dalla scelta dell'amministrazione: "Non capiano la logica di questo intervento, in quanto le bici dovranno attraversare viale D'Annunzio per poter poi proseguire verso la galleria dei Foraggi. Poi non sappiamo l'utilità di un percorso che arriva e si ferma in piazza Garibaldi. E poi la gente si caricherà in spalla la bici? Prima di fare una ciclabile pensata in questa maniera bisognerebbe intervenire sulle strade e i marciapiedi dissestati, anche perchè la gente spesso inciampa e rischia di farsi male".

"Non siamo stati informati"

Angelo Deganutti, della S.G Tendaggi, è drastico: "Secondo me è una pagliacciata, la gente si farà male per accedere alla propria auto o per andare al bar e sedersi ai tavolini, perchè dovrà attraversare la pista ciclabile. E parlo anche dei camerieri che per arrivare ai tavolini dovranno ogni volta attraversare la ciclabile. Poi relativamente allo scarico delle merci, io ricevo materiale. Il camion si ferma un attimo per lo scarico. Come dovrò organizzarmi? Mi toccherà andare all'autoporto? Anche perché le auto saranno parcheggiate lungo il marciapiede, quindi non ci si potrà fermare più in carreggiata. Resta il fatto che noi siamo all'oscuro di tutto, non siamo stati informati di niente. Sono andati avanti per la loro strada senza valutare tutte le problematiche"

"Non cambia nulla"

Infine Riccardo Dreas, titolare dell'officina di revisione auto Goretti, nonostante la questione lo riguardi relativamente (è anche il titolare del gommista sull'altra sponda della strada) è dubbioso: "Io ho il mio passo carrabile quindi non mi cambia nulla. E' pur vero che un automobilista che entra o esce dall'officina non lo vede arrivare il ciclista sulla pista senza l'ausilio di adeguati specchi. E questo riguarda anche gli abitanti delle abitazioni che si affacciano sulla ciclabile, che si ritroveranno, appena fuori casa, a due passi dalla pista. Quindi bello pensare a una riqualificazione ma facendo attenzione agli arredi urbani utili alla sicurezza di pedoni, ciclisti e automobilisti".