Ciclista centrato da un auto, a Cattinara

TRIESTE - Incidente tra un auto e una bici oggi intorno alle 12 e un quarto in viale Campi Elisi. Un ciclista slovacco del 1973, parte di un gruppo di ciclisti, è stato centrato da un'auto ed è stato sbalzato per qualche metro. Giunti sul posto polizia di Stato e sanitari del 118 con ambulanza e automedica. Al ciclista è stato riscontrato un trauma cranico ed è stato trasportato all'ospedale di Cattinara. Parabrezza rotto invece per l'auto.