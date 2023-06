Ciclista vittima di un grave incidente, restano critiche le sue condizioni

TRIESTE - Rimangono critiche le condizioni di salute della ciclista di nazionalità austriaca rimasta vittima, nella giornata di ieri 19 giugno, di un brutto incidente lungo viale Miramare, all'altezza del sottopasso ferroviario. La donna, nata nel 1971, è stata sottoposta ad intervento chirurgico nella notte e non dovrebbe essere in pericolo di vita. Erano stati i sanitari del 118, giunti sul posto con ambulanza e automedica, a trasportarla al pronto soccorso dell'ospedale di Cattinara in codice rosso. Le sue condizioni erano apparse fin da subito molto gravi. Sul posto anche la polizia locale che indaga sulla dinamica dell'incidente.

Secondo le prime testimonianze (fornite anche dal marito della donna), la cittadina austriaca sarebbe andata a sbattere contro un palo, per poi rovinare a terra. Nella caduta la donna sarebbe stata urtata dalla linea 36 della Trieste Trasporti, in quel momento in transito lungo viale Miramare. E stato proprio il conducente del mezzo, secondo quanto si apprende, a chiamare il 112. La donna ha subito un grave trauma spinale.