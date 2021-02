Ciclista investito da un'auto "pirata": rintracciata la conducente

Un'auto lo travolge in bici, un volo di diversi metri e un rovinoso impatto con l'asfalto, tra fratture esposte e denti rotti: è successo a un uomo di 77 anni il 26 gennaio, in viale Campi Elisi, come riportato in un precedente articolo. L'auto, in quell'occasione, non si era fermata a prestare soccorso e quindi la Polizia stradale si è messa subito alla ricerca del colpevole. Grazie a un testimone che ha fotografato la targa, come riporta "Il Piccolo", è stata rintracciata la conducente: una donna di 55 anni. Il 77enne ha in seguito fatto denuncia per lesioni gravi e omissione di soccorso, e il suo avvocato afferma che sono in corso accertamenti. La donna ha dichiarato di non essersi accorta dell'impatto, questo il motivo per il quale non si sarebbe fermata a prestare soccorso.