Pirata della strada in Costiera, investe ciclista e non si ferma

TRIESTE - Un ciclista triestino di 55 anni è stato trasportato all'ospedale di Cattinara nel primo pomeriggio di oggi 10 settembre dopo essere stato investito da una automobile lungo la strada Costiera. Secondo quanto si apprende, dopo aver urtato il ciclista la macchina non si è fermata. L'uomo, che non è in gravi condizioni, ha riportato un trauma agli arti superiori. Sul posto la Polizia Locale e la Polizia di Stato in ausilio.