Cielo sereno e bora moderata: le previsioni per domenica 28 febbraio

Aria più fresca affluisce temporaneamente da nord-est; da lunedì si riaffermerà un robusto anticiclone con aria più mite in quota. Le previsioni di Arpa Fvg.

Domenica 28 febbraio

Cielo in genere sereno con gelate notturne sui monti e in pianura; sulla costa soffierà Bora moderata.

Lunedì 1 marzo

Cielo in genere sereno con gelate notturne a fondovalle e in pianura. Temperature relativamente miti in quota. Di mattina sulla costa soffierà Borino.

Martedì 2 marzo

Cielo sereno con inversioni termiche notturne in pianura e nelle valli.

Mercoledì 3 marzo

Cielo in prevalenza sereno con inversione termica nei bassi strati. Possibile qualche foschia o banco di nebbia notturno su bassa pianura e costa.