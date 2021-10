Sabato 16 ottobre, secondo le previsioni Osmer, cielo in genere sereno o poco nuvoloso per velature. Venti in genere di brezza ma a Trieste soffierà Bora moderata.

Domenica 17 ottobre cielo sereno con Borino al mattino e brezza in giornata

Lunedì 18 ottobre cielo sereno o poco nuvoloso con velature più consistenti al mattino. Venti di brezza.