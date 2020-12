Cielo variabile: le previsioni per mercoledì 16 dicembre

Cielo variabile

Mercoledì 16 dicembre, secondo le previsioni Osmer, cielo da variabile a nuvoloso con la possibilità di qualche debole pioggia. Possibili foschie notturne nella valli e in pianura.

Cielo nuvoloso

Giovedì 17 novembre cielo da poco nuvoloso sui monti e alta pianura a variabile sul resto della regione; possibile maggior nuvolosità sulla costa orientale e sul Carso. Inversione termica notturna nelle valli. Di notte possibili foschie in pianura e nelle valli.

Cielo nuvoloso

Venerdì 18 novembre cielo in genere sereno o poco nuvoloso con possibile maggiore nuvolosità verso la costa. Di notte inversione termica in montagna; possibili foschie o nebbie notturne in pianura e qualche valle.