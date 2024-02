Cinema, morto Mario de Luyk, storico gestore dell'Ariston

TRIESTE - È morto questa mattina, per una serie di problemi di salute che si sono aggravati nelle ultime settimane, all'età di 84 anni, Mario de Luyk, storico gestore del cinema d’essai Ariston e protagonista della cultura cinematografica cittadina. Lo ha ricordato Giovanni Barbo, capogruppo del Pd in Consiglio comunale: "ci lascia un protagonista della vita culturale triestina: negli anni pionieristici in cui aveva guidato La Cappella Underground, nella sua gestione del Cinema Ariston, nei suo anni al Cinecity, nel suo ruolo di ideatore e promotore della rassegna FilMakers, in veste di docente universitario, de Luyk ha contribuito in maniera fondamentale a rinsaldare il legame fra Trieste e il cinema, portando nella nostra città i protagonisti del grande schermo e facendoli conoscere in prima persona al pubblico, con particolare attenzione agli studenti. Mi lascia un amico che, fino alla fine, ha mantenuto alta la sua passione civile e politica attraverso incontri e approfondimenti organizzati con chi con lui aveva condiviso un percorso fin dagli anni delle lotte universitarie e proseguito lungo tutta la vita, con l'incoraggiamento ad impegnarsi a chi, come me, incrociava la sua strada". Barbo ha ricordato anche che "sono stati Mario e Franco Codega che hanno presentato la mia prima candidatura in Consiglio Comunale alle elezioni del 2011". Tra gli aneddoti Barbo lo ricorda quando "raccontava di quando aveva portato in Cappella Underground Francis Ford Coppola che era a Trieste per girare in Pescheria la scena di Ellis Island per Il Padrino parte II. Mario ha portato a Trieste i grandi del cinema italiano, da Sordi a Verdone a Moretti, ha portato a grandi numeri il cinema d'essai nella sua gestione dell'Ariston".