Covid: sanzionate due persone senza mascherina e tre in violazione del coprifuoco

Cinque le persone sanzionate ieri dalle forze dell'ordine nell'ambito dei quotidiani "controlli anti Covid": due di queste non avevano i dispositivi di protezione adeguati alle vigenti norme sanitarie e sono state pertanto sanzionate dai Carabinieri. Altre tre, invece, sono state multate dalla Polizia durante il coprifuoco. 917 in tutto le persone controllate nella giornata di ieri, 97 delle quali sono state fermate durante il coprifuoco. Sono stati 53 i locali controllati dalla Polizia locale, che non ha rilevato alcuna irregolarità.