Scomparsa da oltre 10 giorni, ancora nessuna traccia di Cinzia

TRIESTE - Ancora nessuna traccia di Cinzia, la sessantaseienne residente ad Aurisina e scomparsa nel nulla lo scorso 18 ottobre. I carabinieri stanno battendo le possibili piste e stanno vagliando la possibile presenza della donna a bordo dei mezzi pubblici. Al vaglio i treni e gli autobus, ma al momento le ricerche in quel campo hanno dato esito negativo. Cinzia è residente ad Aurisina cave 25, in un alloggio Ater. Ha un fratello. Qualche tempo fa le era stato chiesto di spostarsi in un altro alloggio, a causa della necessaria ristrutturazione. Cinzia, secondo quanto si apprende, avrebbe rifiutato il trasferimento. Prima di allontanarsi la donna avrebbe ricevuto una telefonata. Del caso si sta interessando anche l'associazione Penelope.