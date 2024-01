Manca l'esito ufficiale, ma il cadavere potrebbe essere quello di Cinzia Pecikar

TRIESTE - E' ancora presto per poterlo dire con certezza, ma dalle indagini fatte "tutto portava a quella donna". Il caso in questione è quello di Cinzia Pecikar, la sessantaseienne scomparsa dalla sua casa di Aurisina cave lo scorso 18 ottobre e che da allora aveva fatto perdere le sue tracce. Il 12 gennaio, nei pressi del cavalcavia ferroviario di Aurisina un escursionista ha rinvenuto un cadavere. Dalle prime informazioni emerse il cadavere si trovava in avanzato stato di decomposizione, con la testa staccata dal corpo. Dopo il ritrovamento e la notizia apparsa sugli organi di informazione, si attende verità dall'esame autoptico. Secondo quanto riporta Il Goriziano, ci sarebbe però un primo elemento in grado di sostenere come il cadavere sia quello della Pecikar. "Il riscontro dentale non lascia spazio a molti dubbi", così la testata goriziana.

Le ricerche

Sulla conferma ufficiale però, né il procuratore capo Antonio De Nicolo, né il comando provinciale dei carabinieri di Trieste si sbilanciano. "Tutto portava a quella donna" afferma il procuratore a TriestePrima, ma manca ancora l'esito di tutti gli esami e, soprattutto, il referto ufficiale. Per le ricerche, oltre ai militari dell'Arma, si era mossa anche l'associazione Penelope, che nel capoluogo giuliano segue da vicino gli sviluppi del caso di Liliana Resinovich, la sessantatreenne scomparsa il 14 dicembre del 2021 e ritrovata cadavere, il 5 gennaio 2022, all'interno di due sacchi nel comprensorio dell'ex ospedale psichiatrico di San Giovanni. Cinzia Pecikar era stata avvistata l'ultima volta presso il centro di salute mentale di Barcola, struttura gestita da Asugi. Poi, per quasi 90 giorni, il nulla.