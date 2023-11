Svanita nel nulla da oltre 20 giorni, ancora nessuna traccia di Cinzia

TRIESTE - Cinzia Pecikar è scomparsa dalla sua casa di Aurisina lo scorso 18 ottobre e da quel giorno si sono completamente perse le tracce. La notizia della scomparsa della sessantaseienne era stata data da Chi l'ha visto, il 25 ottobre, quindi ad una settimana di distanza dall'allontanamento. Perché secondo le forze dell'ordine si tratta per l'appunto di un allontanamento volontario. Cinzia Pecikar, secondo quanto pubblicato proprio dal celebre programma di Rai 3, avrebbe ricevuto una telefonata nella tarda mattinata e sarebbe uscita di casa. Cinzia vive in un appartamento Ater sito al civico 25 di Aurisina cave 25. Condivide l'alloggio con altre due persone.

I dettagli

La donna ha con sé i documenti, ma non il cellulare. E' alta un metro e 65, ha gli occhi e i capelli castani. Come già riportato da TriestePrima - che si è messa in contatto con l'amministrazione comunale - recentemente l'alloggio dove vive (e che le era stato assegnato tempo fa) era interessato da lavori di ristrutturazione ordinaria, ma Cinzia avrebbe voluto spostarsi da lì. La denuncia di scomparsa è stata fatta ai carabinieri di Aurisina, che portano avanti le ricerche. Sono state sentite le persone che normalmente la incontravano e la vedevano. Cinzia ha un fratello che vive in provincia di Gorizia.

Un nuovo caso Resinovich?

Non appena è stata fatta la denuncia è stato verificato, con esito negativo, la presenza della sessantaseienne a bordo di treni e autobus. Non si sa se il 18 ottobre sia stata accompagnata da qualcuno. L'attività di ricerca da parte dei militari dell'Arma è incessante. Ogni giorno si continua a cercare nelle zone in cui Cinzia potrebbe aver avuto un qualche interesse o legame. E' attivo il piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse. Della faccenda si sta occupando anche l'associazione Penelope, che a Trieste segue già gli sviluppi sul caso Resinovich.