Scomparsa due mesi fa, ultimo avvistamento a Barcola, poi il vuoto

TRIESTE - Cinzia Pecikar, la sessantaseienne triestina scomparsa dalla sua abitazione di Aurisina lo scorso 18 ottobre, è stata vista l'ultima volta a Barcola, nei pressi di una struttura gestita dall'Azienda sanitaria giuliano isontina. Da quel giorno sono passati poco meno di due mesi e della donna non sembra esservi alcuna traccia. A gestire le operazioni di ricerca e le indagini sono i carabinieri della località carsica. Dal 30 novembre sul caso indaga anche l'associazione Penelope (che i lettori ricorderanno per l'impegno che a Trieste mette in campo nella vicenda della morte di Liliana Resinovich). La notizia di quello che apparirebbe come un allontanamento volontario era stata diffusa dalla trasmissione di Rai 3 Chi l'ha visto.

I controlli e le informazioni

Durante questi due mesi di ricerca sono stati controllati eventuali passaggi della donna nei pressi di stazioni e a bordo di mezzi del trasporto pubblico, ma non si sa dove possa essere finita Cinzia. La sessantaseienne risiedeva in un alloggio gestito dall'Ater assieme ad altri due inquilini. La donna ha con sé i documenti, ma non il cellulare. E' alta un metro e 65, ha gli occhi castani e i capelli brizzolati (e non castani, come si pensava in un primo momento), lisci e lunghi fino alle spalle. Porta degli occhiali da vista con montatura scura di forma leggermente rettangolare. E' lievemente balbuziente. Recentemente l'alloggio dove vive (e che le era stato assegnato tempo fa) era stato interessato da lavori di ristrutturazione ordinaria, ma Cinzia avrebbe voluto spostarsi da lì. I militari dell'Arma hanno sentito alcune persone che normalmente la incontravano e la vedevano. Cinzia ha un fratello che vive in provincia di Gorizia e che ha dato l'assenso al coinvolgimento di Penelope per tentare di ritrovare Cinzia.

In caso di avvistamenti o di informazioni importanti sul caso si è pregati di contattare i carabinieri di Aurisina o di inviare una mail a redazione@triesteprima.it