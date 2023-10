Riceve una telefonata ed esce: si cerca Cinzia, scomparsa da una settimana

DUINO AURISINA - E' uscita di casa nella tarda mattinata del 18 ottobre dall'appartamento Ater di Aurisina cave 25 dove vive assieme a due coinquilini e non ha più fatto ritorno. Cinzia, 66 anni, vive a Duino Aurisina e manca da casa da oltre una settimana. Ha ricevuto una telefonata, come scrive Chi l'ha visto, ed è uscita. Da lì si è persa ogni sua traccia. Ha con sé i documenti, ma non il cellulare. E' alta un metro e 65, ha gli occhi e i capelli castani. Secondo quanto si apprende, recentemente l'alloggio che le era stato assegnato era interessato da lavori di ristrutturazione ordinaria, ma non avrebbe voluto spostarsi da lì. E' stata fatta denuncia di scomparsa. Nella giornata di ieri sono state sentite le persone che normalmente la incontravano e la vedevano. Cinzia ha un fratello. Chiunque la vedesse è pregato di rivolgersi alle forze dell'ordine. E' stato attivato il piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse. Ricerche in mano ai carabinieri di Aurisina.

La notizia è in aggiornamento