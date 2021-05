Presidenza Circolo Istria, Ezio Giuricin succede a Livio Dorigo

Il Circolo Istria di Trieste ha un nuovo presidente, eletto durante l’ultima assemblea dei giorni scorsi. Ezio Giuricin nato a Fiume, vive a Trieste, giornalista, storico e saggista, succede a Livio Dorigo, da decenni al vertice dell’associazione che continuerà ad operare in qualità di Presidente onorario. Un avvicendamento voluto da Dorigo stesso, polese, veterinario, che ha conosciuto la pesantezza del campo profughi riuscendo, nonostante tutto, ad affermarsi nella sua lunga carriera spesa in particolare modo nel Varesotto.

Le parole di Giuricin

“La proposta del nuovo Ufficio di Presidenza – ha detto Giuricin – sarà nel segno della continuità e con alcuni progetti innovativi dei quali ci siamo occupati negli ultimi mesi. Voglio citare l’accordo sottoscritto con l’Università di Trieste e la proposta del Museo multimediale dell’Esodo da realizzare a Rovigno iniziando da alcuni passaggi virtuali sul sito del Circolo. Ma le idee sono tante, il programma di lavoro è ricco. Ad ognuno dei nuovi eletti verrà assegnato un campo d’attività in modo da coinvolgere tutti in modo fattivo. Ai membri già inclusi nel Direttivo, ne sono stati aggiunti altri, perlopiù giovani, in grado di suggerire nuovi campi e nuove tecnologie che ci proiettino verso il futuro”.

Gli organi direttivi

Il nuovo Consiglio Direttivo è formato da Ezio Giuricin, Livio Dorigo, il vicepresidente vicario Daniele Kovacic, la vicepresidente Silva Bon, il segretario Franco Crevatin ed il tesoriere Rossana Poletti. Nel ruolo di consiglieri invece troviamo Kristjan Knez, Gloria Nemec, Nicola Bettoso, Franco Colombo, Pio Baissero, Stefano De Franceschi, Massimiliano Schiozzi e Tiziana Cimolino. Il Collegio dei Probiviri è formato da Franco Debernardi, Roberto Valerio ed Orietta Cassano.