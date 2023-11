Ruba, viene fermato e reagisce con violenza: minorenne nei guai

TRIESTE - Un giovane ospite di una struttura per minori non accompagnati di Trieste è stato denunciato per rapina impropria dopo aver tentato di rubare alcuni capi d'abbigliamento presso il negozio Cisalfa di via San Francesco. L'episodio è avvenuto nella serata di ieri 27 novembre.Dopo il furto il minorenne è stato fermato dal personale del negozio, contro il quale avrebbe reagito con violenza. Sul posto sono quindi giunte due gazzelle dei carabinieri che hanno fermato il giovane, portandolo in caserma per le operazioni di rito.