Anna Cisint si è vaccinata al centro Poclen: "Invito tutti a vaccinarsi per un senso di responsabilità e per tornare al più presto alla vita normale”

Si è vaccinata oggi il Sindaco Anna Cisint, al centro Poclen: "Invito tutti a vaccinarsi per un senso di responsabilità e per tornare al più presto alla vita normale. E' l'unico modo che abbiamo per sconfiggere questa terribile malattia".