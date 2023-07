Cisl: "Servono 400 milioni per la sanità in Fvg, all'appello ne mancano più di 200"

TRIESTE - Secondo le stime di Cisl Fvg mancano all’appello oltre 200 milioni di euro per sanare i disavanzi delle aziende sanitarie del Friuli Venezia Giulia. Le risorse che servirebbero a coprire l’offerta sanitaria, a garantire i piani di assunzione e le stabilizzazioni, oltre che gli investimenti in tecnologia e tutto ciò che attiene alla manutenzione degli immobili, sono ancora più alte: più di 400 milioni. Una situazione che si scontra con le variazioni di bilancio, che doteranno la sanità di meno della metà del necessario. “È chiaro. – commenta la segretaria della Cisl Fvg, Renata Della Ricca – che siamo dinnanzi a una coperta piuttosto corta e che quello delle risorse è un problema centrale con ingenti ricadute sul personale sanitario, sull’utenza e sulle aspettative di quest’ultima a fruire delle prestazioni sanitarie”. "A situazione data – si legge nella nota diffusa dalla Cisl Fvg – è fondamentale preservare con fermezza e senza esitazioni il confronto tra le parti sociali e le istituzioni: è, infatti, la concertazione che fino a oggi ci ha permesso di affrontare problemi, come quelli legati alla gestione del Covid, ma non solo".

I nodi

Il sindacato ha deciso di presentare una piattaforma sulla sanità che sottoporrà all’attenzione della Regione. I punti nodali sono territorio, liste di attesa, assistenza agli anziani, nodo personale. "Una piattaforma – come ha subito evidenziato Della Ricca – articolata per obiettivi e che alle criticità note del sistema sanitario risponde con alcune proposte concrete”. A partire dalla questione legata alle risorse da investire nel comparto".

Territorio

Analizzando nel dettaglio la piattaforma elaborata dalla Cisl Fvg, uno dei punti centrali presi a parametro riguarda la gestione, dal punto di vista sociosanitario, del territorio, con gli obiettivi dichiarati di arrivare alla massima integrazione tra sociale e territorio, di rafforzare le cure di prossimità e la prevenzione, di valorizzare il lavoro sociosanitario di comunità e dare risposta e sostegno anche al tema della fragilità. Per questo, per la Cisl Fvg, è necessario potenziare il ruolo del distretto con ruolo di regia assistenziale e promuovere la presa in carico delle persone secondo una visione olistica, ovvero onnicomprensiva, sviluppando la rete della medicina territoriale, aumentando le strutture per i post ricoveri e implementando anche i pronto soccorsi.

Liste d'attesa

Sono stati stanziati 10 milioni sulle liste d’attesa, che arrivano come una boccata d’ossigeno a quello che è ormai un problema strutturale, basteranno appena per pagare il personale attualmente impiegato e non ad assumerne di nuovo. “Per quanto ci riguarda – chiarisce Della Ricca – posto che il carattere pubblico della sanità va presidiato fermamente e rafforzato, il ricorso al sistema privato-accreditato, se correttamente governato, va considerato come possibile strada percorribile. E’ assolutamente necessario recuperare la spesa sanitaria che il Friuli Venezia Giulia versa ad altre regioni d’Italia per il pagamento di prestazioni eseguite da nostri residenti al di fuori dei confini regionali, anche ampliando l’intervento del privato. Laddove il potenziamento del territorio e della rete ospedaliera da soli non siano sufficienti a dare risposte tempestive al cittadino, la Cisl ritiene di far intervenire in modo complementare o integrativo il privato regionale”.

Resta, tuttavia centrale – per la Cisl Fvg - assicurare corrette relazioni con i lavoratori, prevedendo anche che nelle clausole dell’accreditamento ci sia l’applicazione dei contratti collettivi di lavoro onde evitare di favorire strutture convenzionate con il Sistema sanitario nazionale, che unilateralmente cambiano il contratto di lavoro verso un contratto fortemente peggiorativo sia nella normativa che nelle retribuzioni.

Anziani e non autosufficienti

Strettamente legato al territorio è anche il tema dell’assistenza agli anziani e ai non autosufficienti. Numeri che mettono in allarme e che rendono evidente una situazione di criticità sulla quale si dovrà intervenire tempestivamente. Prima bisognerà garantire la copertura finanziaria e la legge sui care giver fortemente voluta dalla Cisl Fvg. Attualmente, in Friuli Venezia Giulia, risultano oltre 37mila 800 anziani non autosufficienti, ma anche questi numero sono destinati a crescere esponenzialmente. Altro dato che assolutamente significativo è quello relativo ai numeri della Legge 104 e delle invalidità riconosciute. Stando al patronato Inas, in regione il riconoscimento dell’handicap ex lege 104 è addirittura raddoppiato, passando dalle 2.243 del 2019 alle 5.624 del 2022, segnando una forte impennata soprattutto nella provincia di Pordenone (da 228 a 1540), seguite da Gorizia (da 108 a 761), Trieste (da359 a 823) e Udine (da 1548 a 2500).

“Rispetto al quadro della popolazione anziana – spiega Della Ricca – è indispensabile spingere verso la domiciliarizzazione delle persone più fragili, incontrando le esigenze delle famiglie con anziani a casa, ad esempio destinando le stesse risorse riconosciute alle strutture per l’occupazione di posti letto, per la copertura di tutti quei servizi indispensabili come la fisioterapia e l’assistenza infermieristica. Parliamo, cioè, di un sistema pubblico che, nella visione sindacale, dovrebbe definire, attraverso un budget di salute, i bisogni dell’anziano e della sua famiglia: non semplici voucher, ma un percorso condiviso e sostenibile per le famiglie, in termini di servizi. In questo modo si creerebbe un sistema di aiuto, che andrebbe ad aggiungersi al Fondo Autonomia Possibile, già previsto per le persone non autosufficienti. Resta, poi, per il Sindacato la necessità di controlli più serrati sulle attuali 166 case di riposo autorizzate (di cui 93 convenzionate) e maggiori interventi sulle rette”.

Personale

Altro nodo critico quello del personale, con l’urgenza di mettere in sicurezza il sistema sanitario regionale, dotandolo di un numero adeguato di operatori. Soltanto nel 2021, anno a scavalco tra Covid e ripresa della “normalità” quasi un migliaio di operatori sono fuoriusciti, 500 in Asufc, 398 in Asugi e 27 in Asfo, in massima parte (435) infermieri. Se la prima causa di cessazione riguarda il turnover e il collocamento a riposo, resta molto incidente anche l’abbandono dovuto a stress da lavoro correlato. A sfatare poi la “leggenda metropolitana” dell’assalto al privato per ragioni economiche, è il confronto delle buste paga degli operatori impiegati nel Ssn e nel privato convenzionato, che evidenzia un differenziale di circa 200 euro a favore del dipendente pubblico. Quanto ai fabbisogni del sistema sanitario, le proiezioni indicano per il 2023 una previsione di circa 20mila unità in più, in crescita rispetto al 2022.

Fondamentale anche la situazione di medici di Medicina Generale e dei Pediatri, in costante diminuzione dal 2019. “Accanto alle assunzioni necessarie, nei limiti imposti dal tetto di spesa, a garanzia del processo di riorganizzazione delle aziende e dei servizi carenti e che devono passare attraverso un confronto permanente tra direttori e sindacati di categoria su orari, incarichi e mobilità, occorre – per Della Ricca – puntare con decisione sulle politiche di welfare per il personale di comparto, prevedere procedure concorsuali adeguate alla formazione degli operatori, revisionare il tetto di spesa per il salario accessorio e detassare straordinario e produttività”.