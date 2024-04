Primo Maggio senza Cisl e Uil a Trieste, la Cgil sfila da sola

TRIESTE - Nel corteo del Primo Maggio a Trieste la Cgil sfilerà da sola con le associazioni, mentre Cisl e Uil, per presunti motivi organizzativi, non ci saranno si concentreranno sul presidio di Monfalcone. Quest'anno, infatti, la città dei cantieri è stata scelta come capitale del Primo Maggio nazionale, che torna in Friuli Venezia Giulia dopo di 10 anni. A Monfalcone ci sarà un presidio con il comizio dei tre segretari generali Pierluigi Bombardieri (Uil), Luigi Sbarra (Cisl) e Maurizio Landini (Cgil). A Trieste, invece, il corteo partirà come di consueto da San Giacomo e arriverà in piazza Unità, dove Massimo Marega, segretario della Cgil di Trieste, terrà il comizio finale. Analoghe manifestazioni anche a Muggia e Aurisina.