La Cittadella dello sport svelata in anteprima: aprirà in maggio

TRIESTE - Quasi conclusi i lavori per la Cittadella dello sport in via Locchi, che sta per diventare una realtà chiamata "Trieste Campus" e offrirà al pubblico campi esterni di tennis, padel, pickleball (noleggiabili tramite app), un playground per pallacanestro e pallavolo e un’innovativa palestra diretta da Gary Lee Dove, uno dei “guru” della preparazione atletica a Trieste. Il cantiere si chiuderà a fine marzo e l’apertura è prevista per il mese di maggio. Lo stato dei lavori è stato mostrato in anteprima alla stampa questa mattina, martedì 20 febbraio, alla presenza del sindaco Dipiazza e degli assessori Everest Bertoli (politiche finanziarie) e Lodi (patrimonio immobiliare), insieme al presidente di Trieste Campus Enrico Samer.

Trieste Campus

Per Trieste Campus si intende il project financing per la riqualificazione del sito, un'alleanza tra Pallanuoto Trieste, Unione Sportiva Triestina Nuoto, Fiamma Karate, San Giusto Scherma, Tennis Events, Scout AMIS e Calicanto, a cui si aggiungeranno associazioni non sportive -a partire dagli Scout AMIS che avranno la propria sede in un edificio adiacente e collegato -per proporre attività culturali, di doposcuola e ricreative: circa 230 metri quadri di ex uffici nel comprensorio di Friulia, in via Locchi.che si propone di dare nuovi spazi allo sport triestino professionistico, amatoriale, paralimpico e integrato. Con un investimento complessivo di oltre 6 milioni di euro sono stati riqualificati stabili di proprietà del Comune, che necessitavano di un progetto di riutilizzo.

Il progetto

Il progetto di Trieste Campus è stato avviato nel 2019, con l’obiettivo di dare una nuova casa a svariate associazioni sportive e culturali, creando una piattaforma di integrazione tra lo sport per professionisti, appassionati e atleti paralimpici. E’ realizzato su un’area di 5.360 metri quadrati, occupa i due piani sotto la sede della Polizia Locale e del centro civico di via Locchi, con ingresso principale al centro della struttura comunale e un secondo ingresso dal parcheggio pubblico di via Carli, sul cui tetto sono stati ricavati 2.830 metri quadri esterni di campi sportivi.

Gli interventi

“Vicina anche la conclusione del secondo lotto, che porterà alla ristrutturazione della palestra vicina, sempre nell'ambito del project financing”, ha precisato l’assessore Bertoli, precisando che “questo intervento è solo la prima pietra di un progetto molto più ampio che riguarderà anche altri siti cittadini”.

“Sono grata a un imprenditore triestino che nell'ambito dell'edilizia e impiantistica sportiva sta creando una struttura nuova, polifunzionale, fornendo una risposta alla fame di spazi della città e a tutti i giovani che fanno sport" ha dichiarato l'assessore Lodi, precisando che la struttura sorge "in un contesto da Cittadella dello Sport, con vicino anche il campo di calcio del Sant'Andrea riqualificato e la piscina “olimpionica” Bianchi, uno degli impianti più grandi e importanti d’Italia”. I sindaco Dipiazza ha infine sottolineato "il valore di un’opera frutto del coordinato impegno tra pubblico e privato, che ci consentirà di migliorarne la funzionalità, ottimizzando strutture e spazi obsoleti e inutilizzati".