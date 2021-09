TS 21-26, la lista Cittadini presenta i suoi candidati: "Mix generazionale basato su competenze"

La lista civica Cittadini, parte del movimento TS 21-26 assieme ad Italia Viva, Slovenska Skupnos e Psi, nato a sostegno del candidato sindaco Francesco Russo, ha presentato oggi, 11 settembre, i suoi candidati. "Siamo una lista che nasce nel '97 con Riccardo Illy sindaco, a sostegno della sua candidatura non solo al Comune ma anche in Regione, sempre coerente con quelli che sono stati i principi ispiratori e puntando sempre sulla qualità delle proposte programmatiche - ha dichiarato Maria Bassa Poropat -. Questa è la prima volta che la lista civica si presenta in un Movimento che conta partiti politici anche storici, difendendo le priorità e specificità: sarà l'occasione per dare il via ad un percorso volto a rappresentare un'area di centro assente a livello nazionale e locale".

"Oggi presentiamo una squadra di candidati individuati in base alle loro competenze professionali - aggiunge -. Siamo infatti convinti che, più che l'appartenenza politica, sia proprio la competenza a dover essere il filo conduttore di un buon governo". Poropat ha in seguito definito la squadra un "interessante mix generazionale". Tra i candidati non mancano infatti nomi storici come Eliana Frontali e Claudio Valentini, ma anche esponenti nuovi all'impegno politico come Mimì Visentini, laureata in psicologia, o Gianmaria De Vecchi, ingegnere industriale e atleta. "Credo che in politica ci debba essere sì un passaggio di testimone e di generazione - sottolinea Poropat - ma anche un accompagnamento che miri alla formazione politica dei nuovi candidati. Io stessa supporterò la lista trasmettendo contenuti e modalità su come fare buona politica". Sul sostegno al candidato sindaco Francesco Russo, la candidata Frontali ha dichiarato: "Ho rivisto in Russo ciò che avevo visto in Illy a suo tempo: un programma reale che non contempla vaghe promesse, costruito per i cittadini e per la città".



I candidati:

Ferruccio But

Gianmaria De Vecchi

Eliana Frontali

Cinzia Starc

Ezio Romanò

Claudio Valentini

Mimì Visentini