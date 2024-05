Valle delle Noghere, cittadini in piazza ad Aquilinia per saperne di più sulla progettualità

MUGGIA - Parcheggio per tir in valle delle Noghere e sviluppo portuale e manifatturiero dell'area: se n'è parlato questa mattina ad Aquilinia in occasione di un'assemblea che ha visto la partecipazione di diverse decine di abitanti nella frazione rivierasca. Tra i relatori Maurizio Fogar, consigliere comunale della lista civica Muggia, che ha attaccato il sindaco di Muggia, Paolo Polidori, per la sua "non conoscenza dell'area e delle sue problematiche" e il presidente uscente dell'Autorità portuale, Zeno D'Agostino, "per essersi rimangiato il suo impegno con la popolazione di Aquilinia e di Muggia ed essersi volatilizzato". Questione principale è stata quella incentrata sul grande parcheggio dei tir che verrà realizzato dopo aver tombato, con calcestruzzo, asfalto e ghiaia l'area ex coop. Gli interventi dei realtori si sono incentrati anche sulle prpblematiche relative alla viabilità gravitante intorno all'area, che dovrà assorbire lo stress di un incremento del traffico su gomma h24.

Il consigliere comunale del comitato Noghere no laminatoio, Sergio Filippi, ha parlato nello specifico dei consti esorbitanti e dei danni ambientali che questi interventi produrranno e stanno già producendo: "Il bosco naturale che si è venuto a creare in questi decenni nella valle ospita diverse specie di uccelli di passo, che sfruttano la presenza del biotopo dei laghetti delle Noghere. Oggi si sta procedendo al taglio degli alberi nonostante la legge vieti di farlo in questo periodo, importante per le nidificazioni". Infine Filippi ha parlato de "15 milioni di euro per abbattere il bosco, asfaltarlo e fare al suo posto un enorme parcheggio per 129 Tir. Praticamente più di 100mila euro a singolo parcheggio. Un bosco di meno, una colata di asfalto enorme in più".