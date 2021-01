Civiform: ancora pochi posti per il corso di esperto di produzioni speciali dell’industria alimentare

Vuoi diventare esperto di produzioni speciali dell’industria alimentare? Al Civiform di Opicina, si può! Ci sono ancora pochi posti disponibili, infatti, per il corso Ifts post diploma “Tecnico delle produzioni speciali dell’industria alimentare”, in programma da febbraio. Il corso si svolgerà in modalità mista, online per teoria e parti relative alla sicurezza, e laboratorio in presenza nella sede di via del Conconello.

800 ore, di cui 320 di stage in azienda, formerà professionisti del settore alimentare: tecnici che conoscano da vicino i processi alimentari, in particolare della produzione dolciaria, capaci di andare incontro alle esigenze di chi, per motivi di salute, scelta ideologica o religiosa o di mantenimento del benessere, presenta uno stile alimentare non standard. Il corso insegnerà quindi a distinguere i diversi fabbisogni nutritivi dei clienti “speciali”, con esigenze nutrizionali o problematiche alimentari o metaboliche e, nel contempo, a conoscere a fondo i principi di chimica degli alimenti per analizzare e riformulare le ricette e creare soluzioni adatte a richieste specifiche, sostituendo o bilanciando gli ingredienti. Il tutto, nel rispetto dei dettami normativi e dei protocolli produttivi previsti.

Un profilo altamente richiesto dalle aziende del comparto agroalimentare, che faticano a trovare un know-how simile: ottime le opportunità di inserimento, dunque, per l’alta valenza trasversale. Finanziato dal Fondo Sociale Europeo a valere sul Por 2014-2020, il corso è totalmente gratuito e rilascia un certificato IFTS valido in tutt’Europa, oltre a Crediti Formativi dalle Università di Trieste e Udine. Dedicato a giovani con meno di 30 anni, disoccupati e diplomati, è realizzato da Civiformall’interno del Polo Agroalimentare del FVG, variegata compagine di centri di formazione professionale, istituti superiori, università, centri di ricerca e, appunto, imprese del settore agroalimentare. Ci si può pre-iscrivere al corso sul sito Civiform. Per maggiori informazioni contattare la Segreteria al n. 040.9719811