UniTS forma gli imprenditori innovativi del futuro: al via il Clab 2023

TRIESTE - Giovedì 30 marzo 2023, dalle ore 16, nella sala Cappella dell’ex Ospedale Militare in via Fabio Severo 40, si terrà l’inaugurazione dell’edizione 2023 di Contamination Lab (Clab) dell’Università di Trieste.

Cos'è il Clab

Il Clab è un progetto che offre ogni anno a trenta studenti UniTS un percorso qualificato per la formazione di competenze imprenditoriali e soft skills utili a distinguersi nel mercato del lavoro. Si rivolge a studenti particolarmente creativi e intraprendenti che desiderano sviluppare il proprio talento e coltivare un ‘idea imprenditoriale, offrendo un percorso che comprende laboratori innovativi, spazi di lavoro dedicati per gruppi e singoli, mentoring sui temi della gestione strategica di proprietà intellettuale, business planning e open innovation e incontri con importanti aziende e professionisti di vari settori. Come nelle precedenti edizioni il percorso si concluderà individuando i migliori progetti imprenditoriali presentati dai partecipanti, che riceveranno un contributo per la realizzazione di una start up e potranno partecipare a workshop internazionali sul trasferimento tecnologico e la creazione d’impresa. I vincitori della scorsa edizione, a tal proposito, saranno ospiti dell’Università di Cambridge nel mese di giugno.

La tavola rotonda

L’incontro inaugurale, oltre alla presentazione del percorso formativo 2023, ospiterà la tavola rotonda “L’impresa del futuro è giovane e innovativa”, moderata dalla giornalista Giulia Basso, in cui si discuterà degli strumenti di finanziamento pubblico destinati a nuove imprese innovative, start-up e spin-off. Tra i diversi fattori che hanno consentito all’Italia una rapida ripresa economica dell’Italia nello scenario post pandemico, il Fondo di Garanzia Pmi ha svolto un ruolo molto importante, assicurando l’accesso al credito a gran parte delle nostre piccole e medie imprese, con il supporto dei Confidi, delle banche e degli altri intermediari. Continuare a scommettere su queste realtà, soprattutto se innovative e giovani, che si pongono con grande attenzione nei confronti degli impatti sociali e ambientali, rappresenta la migliore garanzia per assicurare al nostro Paese una crescita economica stabile e sostenibile.