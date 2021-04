Quarantena per una classe della Divisione Julia a tre giorni dal rientro

Da lunedì 12 anche le seconde e le terze medie torneranno in presenza. Una psicologa ha scritto al presidente Fedriga chiedendo che la Dad diventi opzione facoltativa per gli alunni che non se la sentono di tornare in presenza: "Molti genitori hanno segnalato disagi tra i bimbi per paura del contagio"

Al terzo giorno di scuola una brutta sorpresa: tutta la classe in quarantena dopo soli tre giorni dal rientro in presenza. È successo in una classe prima della Divisione Julia in quanto, dopo il ritorno in classe del 7 aprile, si è verificato un caso di positività al Covid. Mentre gli alunni dovranno stare in isolamento per 14 giorni, domani, lunedì 12 aprile, anche le seconde e le terze medie torneranno a fare lezione in presenza.

Così commenta la dottoressa Veronica Monte, psicologa e psicoterapeuta tramite una mail in redazione: "ho personalmente chiesto al presidente Fedriga affinché la Dad diventi una scelta, visto che in Puglia, fino al 30 aprile, i genitori avranno la possibilità di scegliere se frequentare in presenza o a distanza. Essendo una libera professionista non posso permettermi di rimanere a casa 14 giorni, ciò significherebbe non poter seguire i pazienti in situazioni difficili".

"Negli ultimi tempi - segnala inoltre la dottoressa - ho ricevuto numerose richieste di genitori per i propri figli che presentavano ansie e paure rispetto al ritorno a scuola. Questi bambini hanno paura di essere contagiati, di contagiare i genitori, di affrontare nuovamente i tamponi (alcuni sono stati sottoposti anche a 5 tamponi da inizio anno). Queste paure si manifestano anche con incubi, enuresi notturne e agitazione. Tornare a scuola con i contagi ancora così alti non dev'essere un obbligo".