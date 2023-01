Relazioni extraconiugali, Trieste è la città più infedele d'Italia

Trieste è la città italiana con il più alto tasso di tradimento, almeno nella stagione invernale 2022-2023: nella classifica, stilata da Ashley Madison, piattaforma internazionale dedicata agli incontri extraconiugali, il capoluogo giuliano si piazza al primo posto, seguito da Vicenza (secondo posto) e Roma (terzo posto).

"La top 20 delle città più infedeli sembra rispecchiare la teoria del Winter Blues, che vede le destinazioni settentrionali più attive ad un love affaire extraconiugale a discapito di quelle meridionali che, fatta eccezione di Napoli, sono sparite dal ranking - dichiara Christoph Kraemer, Managing Director di Ashley Madison per l'Europa -. È interessante osservare come i piccoli centri urbani stiano conquistando posizioni significative in questa lista nonostante la densità di popolazione sia davvero esigua rispetto alle grandi città del nord e centro Italia".

Le regioni del nord più "attive" durante l'inverno

Sono infatti le regioni del nord a detenere un numero più alto di città dove vi è il maggior picco di intraprendenza sessuale durante la stagione invernale. In testa vediamo il Veneto con ben 4 città: Vicenza (seconda), Verona (11esima), Padova (13esima) e Venezia (16esima). La Toscana entra invece nella top 10 con tre comuni, Prato, Firenze e Pisa.

Le regioni del sud, fatta eccezione per la Campania con Napoli alla 20esima posizione, sono praticamente assenti. Cagliari e Catania, infatti, sono sparite dalla top 20 in cui l’inverno scorso occupavano rispettivamente la nona e la 15esima posizione. Le new entry rispetto allo scorso inverno in questa top 20 sono Prato (quinta), Genova (sesta) e, per l'appunto, Pisa (decima).

La top 20 delle città invernali più infedeli

1. Trieste

2. Vicenza

3. Roma

4. Milano

5. Prato

6. Genova

7. Bologna

8. Torino

9. Firenze

10. Pisa

11. Verona

12. Parma

13. Padova

14. Ravenna

15. Bolzano

16. Venezia

17. Udine

18. Bergamo

19. Monza

20. Napoli