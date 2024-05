Classifica Sole 24 Ore: Trieste a misura di bambino, ma tanti anziani soli

TRIESTE - Trieste guadagna un buon terzo posto per la qualità della vita dei bambini, risultati meno brillanti, ma comunque per poco al di fuori della top ten, per quanto riguarda i giovani (11esimo posto) e gli anziani (14esimo). Le classifiche del Sole 24 Ore sono state rese note già qualche giorno fa ma, a un’analisi più profonda, emergono luci e ombre più o meno insospettate, tra cui un primo posto per spesa sociale verso famiglie e minori e un ultimo posto per anziani soli, il che significa che Trieste è la città italiana con la maggior presenza di persone in età avanzata e senza una rete di rapporti sociali. Vediamo nel dettaglio le tre classifiche: bambini, giovani e anziani.

Bambini

Nel terzo posto del capoluogo Giuliano per qualità di vita dei bambini sono diversi i fattori monitorati, tra cui la spesa sociale per famiglie e minori, parametro in cui Trieste raggiunge il primo posto su 107 province. In questo caso il valore è oltre sei volte quello della media italiana (279,6 su 41 di media). Trieste è anche nella top ten per indice sport e bambini (nono posto) e per altri due parametri: pediatri attivi e Bambini che hanno usufruito dei servizi comunali per l'infanzia (decimo posto). Venendo alle dolenti note, la città è 98esima per delitti denunciati a danno di minori, 94esima per Spazio abitativo (valore basato su metri quadri medi per abitante del settore residenziale e scenari immobiliari) e 83esima per verde attrezzato per i più piccoli.

Giovani

L’undicesimo posto per qualità della vita dei giovani si deve in buona parte alla percentuale di laureati tra i 25 e i 39 anni: il 39,7 per cento, che fa balzare Trieste al secondo posto. Ottavo posto, invece, per disoccupazione giovanile, da intendersi in senso “positivo” e con una percentuale del 6,1 per cento sulla popolazione tra i 15 e i 34 anni. Non male nemmeno la voce “residenti giovani”, al 14esimo posto con una variazione del il 2,4 per cento nel 2023 sul 2019 (dati Istat). Per quanto riguarda i bar e le discoteche la città è al 31esimo posto e, venendo ai piazzamenti più scarsi, troviamo un 77esimo posto per età media al parto (poco più di 32 anni) e un 89esimo posto per canone di locazione. Quest’anno, infatti, Trieste si è trovata al secondo posto per rincari degli affitti. Se Gorizia si piazza subito dopo Trieste (quarto posto) per quanto riguarda l’infanzia, troneggia in cima alla classifica per quanto riguarda i giovani, staccando di molto il capoluogo di regione. Gorizia è quinta per residenti giovani ed età media al parto, settima per concerti e spettacoli (ogni 10mila abitanti) e ottava per trasformazioni a tempo indeterminato.

Anziani

Approfondendo il 14esimo posto per la qualità di vita delle persone anziane, oltre al triste dato delle persone sole, troviamo buoni risultati tra cui un primo posto relativamente agli esposti per inquinamento acustico (nessuno, secondo i dati Istat), un podio quasi raggiunto per posti letto nelle Rsa (quarto posto), il decimo posto per consumo di farmaci per depressione e il 14esimo per utenti nei servizi sociali comunali. Pochi gli orti urbani, dove Trieste arriva appena 80esima. Se il capoluogo isontino teneva testa a quello giuliano per i giovani e per i bambini, pare che Gorizia non sia un paese per anziani, la cui qualità della vita, secondo il Sole, merita un misero 79esimo posto in classifica.