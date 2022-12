Qualità di vita delle donne: Trieste è 28esima in Italia ma è prima per occupazione femminile

Arriva la classifica del Sole 24 Ore sulla qualità della vita femminile, ma Trieste non è tra le prime dieci, e nemmeno tra le prime venti. Raggiunge invece un 28esimo posto su 107 province, nonostante arrivi al podio in alcuni dei 12 indicatori presi in esame. Indicatori tutt’altro che marginali, come l’occupazione femminile, in cui la nostra provincia trionfa al primo posto, mentre si piazza al terzo per il gap occupazionale di genere e arriva a un accettabile settimo posto per giornate retribuite. Anche lo sport femminile eccelle, con un buon secondo posto. Stride con questi dati il 30esimo posto per occupazione giovanile, come se a beneficiare di quel primo posto non fossero le donne giovani ma quelle che hanno raggiunto uno status in anni di carriera.

Trieste precipita invece nella seconda metà della classifica per quanto riguarda le laureate (76esimo posto), imprese al femminile (71), amministratori d’impresa donna (70), e amministratrici comunali (65). Per le donne di Trieste, secondo l’indagine del Sole 24 Ore, l’aspettativa di vita alla nascita è minore rispetto a molte altre province italiane, e arriva a un triste 69esimo posto. Per competenza numerica non adeguata (in percentuale sul totale delle studentesse di classe III, secondaria primo grado) la città arriva invece al 28esimo posto, mentre si riscontra un’anomalia nella voce “violenza sessuale”, al numero 107 della classifica, con zero casi. Il dato è probabilmente mancante perché nella classifica generale della qualità della vita in Italia, Trieste risultava invece al primo posto per violenze sessuali.