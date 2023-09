Claudia Gerini e Federico Zampaglione ospiti al Science+Fiction Festival

TRIESTE - Trieste Science+Fiction Festival, il principale evento italiano dedicato a tutte le sfumature del genere fantastico che si terrà dal 27 ottobre al 1 novembre nel capoluogo giuliano, annuncia i primi ospiti della 23esima edizione. L’attrice Claudia Gerini, insieme al regista Federico Zampaglione, saranno presenti alla manifestazione triestina per presentare il film “The Well” in anteprima italiana, dopo quella mondiale al Sitges Film Festival 2023. Diretto da Federico Zampaglione e interpretato da Claudia Gerini, “The Well” segna il ritorno del cineasta al cinema di genere dopo "Shadow - L’ombra" e "Tulpa - Perdizioni mortali", e vede protagonista l’attrice Lauren LaVera, star di “Terrifier 2” in una storia di maledizioni legate a un misterioso dipinto. Al centro della vicenda Lisa Gray, una restauratrice d'arte in erba che si reca nel suggestivo borgo italiano di Sambuci per riportare un dipinto medievale al suo antico splendore. Qui incontrerà l'enigmatica duchessa Emma Malvisi e sua figlia Giulia, affetta da gravi disturbi della personalità, finendo per mettere la sua vita in pericolo a causa di una maledizione e di un mostro nato dal mito e da un dolore brutale.



“Abbiamo recentemente inaugurato l’incredibile mostra al Castello di San Giusto ‘Alabarde Spaziali’ - spiega il direttore artistico del Festival Alan Jones - l’esposizione che omaggia i primi 60 anni dallo storico Festival Internazionale del film di Fantascienza, svoltosi a Trieste dal 1963 al 1982, la prima manifestazione dedicata al cinema di genere in Italia e tra le primissime in Europa, e della quale il Trieste Science+Fiction Festival è oggi erede e continuatore. Questo importante anniversario verrà celebrato con una galassia di anteprime, ospiti ed eventi straordinari che animeranno tutta la 23° edizione del Trieste Science+Fiction. Siamo pronti per entrare nell’iperfuturo e scoprire le meraviglie di altri mondi, esplorando possibilità sconosciute.”