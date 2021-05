I clienti bevono al banco: locale in riva Grumula chiuso per due giorni

E' successo nel locale Fullgas. Dopo le verifiche e i riscontri del caso i clienti, come il titolare, sono stati sanzionati per aver violato la vigente normativa antipandemica

Il Questore Irene Tittoni ha disposto la chiusura per due giorni del locale Fullgas di riva Grumula. Personale della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale ha riscontrato la presenza di due avventori all’interno dell’esercizio commerciale, intenti a consumare al banco. Dopo le verifiche e i riscontri del caso, questi, come il titolare, sono stati sanzionati per aver violato la vigente normativa antipandemica.