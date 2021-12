Clpt: “Gravi irregolarità nelle condizioni di lavoro all’interno del porto”

Il Clpt segnala irregolarità delle condizioni di lavoro nel Porto di Trieste in occasione del processo a carico di due dirigenti dela Gst (un’azienda operante nel Porto stesso) per sfruttamento del lavoro. “Noi vogliamo garantire uguali condizioni per tutti i lavoratori del porto – dichiara Sandi Volk del Clpt -. Invece abbiamo notizia di persone che lavorano senza un orario definito e con straordinari non pagati. Abbiamo fatto segnalazione di irregolarità, e all’inizio dell’anno abbiamo chiesto di parlare con l’Autorità portuale, da cui non abbiamo avuto nessuna risposta, e abbiamo partecipato a riunioni che non hanno portato a nulla. Poi abbiamo chiesto accesso agli atti, perché grazie al Clpt esiste un ufficio avviamenti, che può avere evidenza di quanti turni effettuano i lavoratori durante una giornata e se vengono rispettati gli orari e i giorni di riposo. L’Autorità ha negato questi dati, mandando documenti riassuntivi che non significano nulla”.

“Ora chiediamo l’intervento della procura - continua Volk -, dei Carabinieri, dell’ispettorato del lavoro e dell’Azienda sanitaria. Noi non molliamo perché siamo nati affinché tutti lavorino alla stessa maniera e siamo contrari a quello che sta continuando a succedere in porto. Questi lavoratori si stanno rovinando la salute con turni massacranti”.