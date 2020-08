Al via a Barcola i corsi di motonautica per i più giovani

È iniziato oggi nel Golfo di Trieste il primo corso stagionale della Scuola di Motonautica Giovanile per ragazzi dai 6 ai 14 anni organizzato dal Club del Gommone di Trieste. La Scuola è organizata dalla FIM (Federazione Italiana di Motonautica) con gli istruttori federali Marino Colonna e Lorenzo Barbaria. Il primo corso della Scuola di Motonautica giovanile di Trieste ha visto iscritti 23 ragazzi che, dopo le prime prove di acquaticità, volgeranno le lezioni a bordo di appositi gommoni del Club della lunghezza di 3,70 MT con motore di 8cv.

"Insegnare il rispetto della natura ai più giovani, futuri capitani"

"Come Club del Gommone - spiega il Presidente Giampiero Dell'Agata - siamo affiliati alla FIM, oltre al Coni ed alla Fipsas, con cui collaboriamo attivamente. Grazie a questa collaborazione con la Federazione siamo riusciti ad organizzare e far partire questa Scuola in sicurezza e nel rispetto delle disposizioni in essere. Il nostro obiettivo è quello di accrescere nelle persone la cultura del mare e nell'insegnare a condurre consapevolmente un natante a motore. Crediamo che questa cultura del rispetto della natura, delle persone e delle regole debba proprio iniziare dai giovani, futuri capitani. Siamo molto soddisfatti per la grande partecipazione che vede ben 23 ragazzi impegnati in mare. Come Club ci siamo anche dotati di appositi gommoni per la scuola. Colgo l'occasione per ringraziare tutti i soci del Club del Gommone, il direttivo e le istituzioni che ci sono state vicino come la Guardia Costiera e la Guardia di Finanza".

Il corso

"Il corso - spiega l'istruttore federale Marino Colonna - ha una duplice finalità sia quella del rispetto del mare insegnando le buone pratiche da sapere quando si conduce un natante a motore, sia finalità agonistiche. I ragazzi, costantemente accompagnati da un istruttore, si alleneranno per le competizioni future". La Scuola resta aperta per tutto l'anno e per partecipare ai prossimi corsi si può contattare il Club del Gommone al.numero 347.7959646 o scrivere una mail a: gommotrieste@gmail.com.