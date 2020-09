"Beccato" in strada per Longera con la cocaina in tasca: arrestato

In atteggiamenti quantomeno sospetti vagava intorno all'area verde in strada di Guardiella, quando la Polizia locale lo ha fermato e gli ha trovato addosso diverse dosi di cocaina. È successo martedì pomeriggio, poco dopo le 14. Il personale del Nucleo di polizia giudiziaria della Polizia Locale impegnato in attività di contrasto al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, ha sorpreso un uomo in strada per Longera - G.S. di 53 anni - in possesso di numerose dosi di cocaina, con molta probabilità destinate alla piazza triestina. Il controllo rientra in una serie di servizi a più ampio raggio che la Polizia Locale ha predisposto da tempo nell'area verde di rotonda del Boschetto/strada di Guardiella, spesso in passato teatro di episodi spiacevoli, protagonisti alcuni dei suoi frequentatori abituali, e che talvolta hanno coinvolto, loro malgrado, alcuni residenti.

L'attività di prevenzione e controllo in borghese e in divisa, ha permesso agli operatori del Nucleo di PG di focalizzare l'attenzione proprio su uno di questi habitué, che si aggirava con fare circospetto nei dintorni del giardino: seguiti per un po' i suoi movimenti, gli operatori decidevano di fermarlo in strada per Longera. L'uomo ha manfestato da subito un malcelato nervosismo cercando timidamente di eludere il successivo controllo che avrebbe poi accertato il possesso della cocaina. G.S., con precedenti specifici, è stato arrestato e posto agli arresti domiciliari su disposizione del magistrato di turno. L'accusa è di detenzione di sostanza stupefacente finalizzata allo spaccio. I controlli in rotonda del boschetto continueranno anche nei prossimi giorni.