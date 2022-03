Blitz antidroga, sequestrato un quintale di cocaina

Quasi un quintale di cocaina – 93,5 chili – è stato sequestrato dagli uomini della Guardia di Finanza di Udine, in una zona boschiva nei dintorni di Bagnaria Arsa. Vendendo la sostanza al grammo al prezzo medio di 80 euro la droga avrebbe fruttato quasi 7 milioni e mezzo di euro. Ne ha dato notizia il Messaggero Veneto. Nel corso dell'operazione eseguita dalle Fiamme gialle sono stati arrestati due corrieri, entrambi di nazionalità croata. La droga – per un totale di 93,5 chili – è stata rinvenuta in tre distinti nascondigli. Alla scoperta della cocaina si è giunti grazie al pedinamento di un furgone che ha destato i sospetti degli inquirenti. Pochissime sono le notizie trapelate fino a questo momento. I pochi dettagli noti sono emersi ieri al Tribunale di Udine nel corso dell'udienza dì convalida degli arresti dei due cittadini croati. Le indagini proseguono per risalire al canale di approvvigionamento del traffico di droga.

C'è un filo rosso che lega la Croazia al mercato della droga in Europa. Lo scorso autunno presso il porto di Ploce erano stati sequestrati quasi 300 chilogrammi tra eroina e cocaina. Il valore della droga, una volta immesso sul mercato, avrebbe fruttato all'incirca 17 milioni di euro. Nel caso dell'eroina la sostanza era stata scoperta all'interno di una nave proveniente dalla Turchia (principale area di transito della droga proveniente dall'Asia) dove al suo interno erano stati nascosti dei lingotti di piombo, riempiti di stupefacente. La cocaina proveniva invece dalla Colombia, da dove era partita a bordo di un mini container sistemato a 16 metri di profondità, sotto lo scafo della portarinfuse.