Maxi sequestro di cocaina colombiana: il video dell'operazione

Pubblichiamo le immagini in cui si vedono chiaramente alcuni tra i sequestri più importanti effettuati durante l'operazione Geppo che ha portato al sequestro di oltre quattro tonnellate di cocaina colombiana e all'esecuzione di 38 misure di custodia cautelare

Tra le prime tre più grandi operazioni antidroga sotto copertura mai portate a termine in tutta Europa. Il Nucleo Polizia Economico Finanziaria della Guardia di finanza di Trieste, con il supporto operativo del Gico e del Goa, ha sequestrato oltre quattro tonnellate di cocaina in una operazione denominata “Geppo” e che ha portato all’esecuzione di 38 misure cautelari tra il continente europeo e la Colombia. L’indagine – coordinata dal procuratore capo Antonio De Nicolo della Direzione Distrettuale Antimafia del Friuli Venezia Giulia e dal pubblico ministero Federico Frezza – ha prosciugato uno dei principali canali di smercio della cocaina colombiana in Italia. LEGGI LA NOTIZIA COMPLETA