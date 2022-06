Arresti, sequestri e cocaina a fiumi: tutti i numeri della maxi operazione antidroga

Sono ben 19 le consegne controllate portate avanti dai militari della Guardia di finanza nella grande operazione messa a segno contro il narcotraffico che ha portato al sequestro di oltre quattro tonnellate di cocaina durante l'operazione coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Trieste. Di seguito riportiamo i principali sequestri effettuati su territorio italiano.

- In data 29 maggio 2021., in località Aiello del Friuli (UD), presso un casolare abbandonato, veniva sequestrato, dalla Compagnia di San Giorgio di Nogaro (UD) precedentemente allertata dal Nucleo PEF di Trieste, un carico di 100 Kg di sostanza stupefacente di tipo cocaina. Nell’occasione venivano effettuati n. 3 ritardati arresti nei confronti di n. 2 italiani e di n. 1 Colombiano.

- In data 28 giugno 2021, in località Preganziol (TV), veniva segnalata alla Compagnia ATPI di Venezia (supportata da un equipaggio ATPI della Compagnia di Trieste) un’automobile condotta da un cittadino moldavo nella quale, a seguito di successivi controlli, venivano rinvenuti 35 kg di sostanza stupefacente di tipo cocaina. L’attività consentiva di arrestare in flagranza il responsabile del trasporto, un cittadino moldavo e sequestrare il narcotico trasportato.

- In data 8 novembre 2021, all’altezza del casello autostradale di Verona sud, veniva segnalato al Centro Operativo Autostradale della P.S. di Padova e al Gruppo Verona - Nucleo Operativo Pronto Impiego, con l'ausilio di militari della componente ATPI del I Gruppo di Trieste, al fine di agire in sicurezza e soprattutto non precludere le ulteriori fasi dell’operazione, un furgone di colore bianco al cui interno erano state stipate numerose scatole di cartone contenenti 300 panetti del peso complessivo pari a circa 300 kg di sostanza stupefacente di tipo cocaina. L’attività consentiva di arrestare in flagranza il responsabile del trasporto, un cittadino italiano e sequestrare il narcotico trasportato.

- In data 9 novembre 2021, all’altezza del casello autostradale di Arezzo veniva segnalato alla sottosezione della Polizia Stradale di Arezzo e al Nucleo Mobile G.d.F. del Gruppo di Arezzo, con l'ausilio di militari della componente ATPI del I Gruppo di Trieste, un furgone di colore bianco, al cui interno erano stati stipati numerosi sacchi contenenti 400 panetti del peso complessivo pari a 400 kg di sostanza stupefacente del tipo cocaina. L’attività consentiva di arrestare in flagranza il responsabile del trasporto, un cittadino albanese e sequestrare il narcotico trasportato.

- In data 11 novembre 2021, in località Palmanova (UD), militari del Nucleo PEF di Trieste, con l'ausilio di militari della componente ATPI del I Gruppo di Trieste, hanno provveduto ad arrestare in flagranza di reato n. 3 soggetti intenti allo scambio di 50 kg di cocaina in panetti, precedentemente stipata a bordo di un furgone munito di doppio fondo. Parallelamente, si provvedeva a segnalare alla Sottosezione Autostradale della P.S. di Verona sud e al Gruppo Verona - Nucleo Operativo Pronto Impiego, un autoarticolato composto da motrice e rimorchio a bordo del quale erano stati occultati n. 100 panetti del peso complessivo pari a 100 kg di sostanza stupefacente del tipo cocaina che si muoveva lungo il tratto autostradale in zona Peschiera del Garda (VR). L’attività consentiva di arrestare n. 3 soggetti di nazionalità croata, un soggetto avente doppia cittadinanza ceco-bosniaca, 101.900 mila euro in contanti, oltre a un’autovettura di grossa cilindrata - Audi Q8, il furgone Mercedes e l'autoarticolato, composto da motrice e rimorchio, sopra citati.

- In data 21 gennaio 2022, in località Monterotondo Scalo (RM), militari del Nucleo PEF di Trieste, con l’ausilio di militari della componente ATPI del I Gruppo di Trieste e del Gruppo Pronto Impiego Roma, hanno provveduto ad arrestare in flagranza di reato n. 2 persone fisiche e a deferire all’A.G. n. 1 ulteriore soggetto responsabile, sorpresi all’atto di effettuare lo scambio di 600 Kg di cocaina in panetti, precedentemente stipati a bordo di un autoarticolato proveniente dalla Slovenia. L’attività consentiva, altresì, di sottoporre a sequestro somme di denaro contante pari a 52.300,00 euro.

- In data 14 febbraio 2022, in due distinte operazioni

In località Cornaredo (MI), con l’ausilio di militari della componente ATPI del I Gruppo di Trieste e della Compagnia di Rho (MI), si è provveduto ad arrestare n. 1 persona fisica di nazionalità italiana, corriere di 10 kg di cocaina in panetti, precedentemente stipati a bordo della sua autovettura. in località Saronno (Va), con l’ausilio di militari della componente ATPI del I Gruppo di Trieste e della Compagnia di Saronno (VA), si è provveduto a sequestrare, 20 kg di cocaina in panetti, precedentemente stipati a bordo di un’autovettura. Nell’occasione venivano effettuati n. 2 ritardati arresti nei confronti di n. 2 italiani. L’attività consentiva, altresì, di sottoporre a sequestro somme di denaro contante pari a 87.650,00 euro.

- In data 19 marzo 2022, in località Bagnaria Arsa (UD), militari di questo Nucleo, con l’ausilio di militari della componente ATPI del I Gruppo di Trieste, hanno provveduto ad arrestare in flagranza di reato n. 2 soggetti (un cittadino croato e uno serbo) e a deferirne altrettanti (un montenegrino ed un croato) all’A.G. competente, mentre erano intenti a trasportare e scambiare, con tre distinti mezzi, 100 kg di sostanza stupefacente del tipo cocaina. In tale circostanza, sono stati altresì sequestrati n. 3 veicoli e una somma in denaro contante pari a euro 1.200,00.

- In data 22 aprile 2022, a seguito di puntuale segnalazione inviata al Nucleo PEF di Treviso veniva segnalata la presenza, in un’autovettura monitorata, di una pistola e di munizioni. L’attività posta in essere dal reparto del Corpo interessato consentiva di sequestrare una pistola calibro 7,65, n. 2 caricatori e 14 munizioni calibro 7,65. In data 10 maggio 2022, in località Nepi (VT), militari di questo Nucleo, con l’ausilio di militari della componente ATPI del I Gruppo di Trieste, della Compagnia di Civita Castellana (VT) e del Commissariato di Roma Casilino, hanno provveduto ad arrestare in flagranza di reato n. 2 persone fisiche, sorprese all’atto di effettuare lo scambio di 167 Kg di cocaina nonché a deferire a piede libero n. 1 soggetto di nazionalità albanese. Nella medesima circostanza, è stata altresì sequestrata n 1 autovettura.

Complessivamente, pertanto, l’attività fin qui condotta ha consentito di sequestrare 4.300 kg netti di cocaina (pari a kg.4.960 lordi), n. 6 autovetture di cui n. 1 di grossa cilindrata, n. 5 furgoni, n. 2 autoarticolati, n. 1 carro attrezzi e denaro contante per un valore pari a 1.842.380,00 euro, mentre sono nr. 38 i soggetti complessivamente attinti dalle ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse dalla competente A.G.