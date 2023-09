Narcos, camorristi e 'ndranghetisti nella rete dell'antidroga: raffica di arresti tra Italia e Colombia

TRIESTE - Per dichiarare guerra ai cartelli colombiani che portano in Europa fiumi di cocaina ci vogliono finanzieri mascherati da narcos, finte ditte di logistica e magistrature pronte a tutto pur di rallentare l'impressionante rapidità con cui milioni di euro di droga finiscono sulla piazza italiana. La direzione distrettuale antimafia del capoluogo del Friuli Venezia Giulia, guidata dal procuratore capo Antonio De Nicolo, ha messo a segno un altro significativo colpo ai danni della malavita sudamericana. Dopo il sequestro di oltre quattro tonnellate di cocaina portato a termine l'anno scorso e che aveva colpito il clan del Golfo, questa volta il bersaglio è stato l'esercito di liberazione nazionale, gruppo paramilitare di guerriglieri che si autofinanzia attraverso il narcotraffico. Poco meno di 720 chilogrammi di cocaina pura al 70 per cento, questo il quantitativo sequestrato dagli uomini della guardia di finanza (con a capo il colonnello Lorenzo Erre) che anche in tale occasione sono riusciti ad infiltrare il cartello e a controllare le consegne dirette nel Belpaese e che al mercato finale avrebbero fruttato tra i 70 e gli 80 milioni di euro.

Camorristi e 'ndranghetisti con franco-marocchini

Come nell'operazione Geppo il punto prescelto per fare arrivare la merce è stato il porto di Trieste. Al centro di traffici mercantili che crescono da molti anni, ma sufficientemente defilato rispetto ad altri porti come Gioia Tauro, lo scalo giuliano ha quindi fatto da "specchietto per le allodole" per i narcos. Quattordici le misure cautelari emesse, sette gli arresti in flagranza di reato (soprattutto corrieri, basisti e destinari dello stupefacente), per un totale di 21 persone. Cinque i colombiani finiti nella rete degli inquirenti (arrestati in Colombia). Gli altri sono una donna di nazionalità romena finita in manette a Pavia, un uomo di Gioiosa Ionica (Reggio Calabria), uno residente a Cuggiono (Milano), un camorrista di base a Ciserano (Bergamo) e un napoletano che gli investigatori hanno appurato "essere contiguo al clan Mazzarella", uno dei sodalizi criminali più potenti di tutta la camorra. Altre quattro persone sono state raggiunte dalle misure cautelari nelle carceri di Trieste, Udine, Gorizia e Cremona. Di questi tre hanno il doppio passaporto (sia francese che marocchino), una sola invece è di nazionalità marocchina. Per quanto riguarda due soggetti calabresi, entrambi afferiscono alla 'ndrina Commisso (chiamati anche Macrì), della zona di Siderno.

"Nessuno ha fatto 30 consegne controllate in due anni"

La droga era stata sequestrata in Sudamerica grazie alla collaborazione con la Fiscalia colombiana, per poi essere trasportata via cargo prima in Spagna ed infine a Trieste. In totale 717 chilogrammi, in una quindicina di viaggi monitorati e controllati. "Non credo ci sia nessuno in Italia che in due anni ha provveduto ad effettuare 30 consegne controllate" queste le parole del procuratore distrettuale Federico Frezza, che ha diretto l'indagine denominata Cultro23. Secondo quanto si apprende, però, in questo filone di inchiesta che lega a doppio filo l'Italia alla Colombia, le operazioni controllate potrebbero essere state di più rispetto a quanto affermato in occasione delle conferenze stampa. "Il valore della cooperazione internazionale è fondamentale" ha spiegato De Nicolo che ha chiarito, sull'onda delle notizie di stampa legate alla scarcerazione di due boss colombiani arrestati durante l'operazione Geppo, il meccanismo burocratico che segue indagini di questa portata.

Il "caso" estradizione: la spiegazione del procuratore

"Ci sono ben quattro passaggi che devono andare a buon fine per ottenere la completa estradizione dei soggetti per i quali la si richiede: nel paese che la chiede, in questo caso l'Italia, vi sono un passaggio di natura giudiziaria e un altro di natura politica; nel paese che riceve la richiesta ve ne sono altrettanti. In Italia il trattato che regola l'estradizione di criminali colombiani dal loro paese è stato ratificato dal parlamento, a Bogotà invece no". Al netto di ciò, De Nicolo ha confermato che l'intenzione della procura di Trieste è quella di chiedere l'estradizione "anche per i cinque colombiani" arrestati in questa operazione. "Ho un sogno - ha concluso De Nicolo -, ed è quello di avere maggiori risorse a disposizione". A questa procura servirebbero almeno tre procuratori distrettuali. Ma questo, evidentemente, è un problema romano.