Fermato con quasi un etto di cocaina: giovane in manette

TRIESTE - Un giovane di origine tunisina è finito in carcere con l'accusa di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico dopo essere stato trovato in possesso di poco meno di 80 grammi di cocaina ed aver tentato di darsela a gambe per sfuggire agli agenti di polizia. E' stata la Squadra volante del Commissariato di Duino Aurisina ad aver fermato, nei pressi del raccordo autostradale lo scorso 7 febbraio, l'autovettura a bordo della quale viaggiava il giovane assieme ad un cittadino di nazionalità italiana. Durante le fasi di identificazione il giovane tunisino ha tentato di occultare un involucro di cellophane trasparente contenente la cocaina. Invitato ad uscire dal mezzo, il giovane ha tentato di fuggire venendo bloccato subito dopo. Il tunisino si trova ora nel carcere del Coroneo a Trieste, a disposizione dell'autorità giudiziaria.