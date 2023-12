Dalla periferia ai locali della movida, stroncato giro di coca: quattro in manette

TRIESTE - Due giovani napoletani, un cittadino di origini kosovare e un triestino percettore di reddito di cittadinanza sono stati arrestati dalla squadra mobile della questura giuliana in quanto ritenuti responsabili di un grosso giro di cocaina che gli stessi, assieme a diversi soggetti di nazionalità dominicana, gestivano nelle piazze di Trieste, Udine e Treviso. I due giovani partenopei (rispettivamente impiegati in una attività di ristorazione in città e nel settore pubblico) rispondono alle iniziali di D.A. (classe 1984) e T.P. (classe 1989) e risultavano residenti nel capoluogo giuliano. A Trieste erano residenti anche B.S. (classe 1990) di origine kosovara e impiegato presso una ditta edile, e il triestino D.R. (classe 1963, disoccupato, ma come sopracitato percettore di reddito di cittadinanza).

Dal tribunale a San Giacomo, la zona dello spaccio

Centinaia le cessioni documentate dagli investigatori (coordinati dal pubblico ministero Cristina Bacer, che ha formulato altrettanti capi di imputazione) attraverso intercettazioni telefoniche e ambientali, ma anche grazie a pedinamenti e attività di osservazione messe in atto sul territorio. Lo spaccio avveniva in varie zone della città (sia in casa che sulla "piazza"), in un'area che si allarga da via Fabio Severo ai locali della movida in centro, fino al rione di Ponziana. Nell'operazione, durata svariati mesi, sono stati indagati ulteriori 17 soggetti. Cinque le perquisizioni domiciliari a casa degli indagati, in occasione delle quali è stato sequestrato un ingente quantitativo di cocaina. Il triestino classe 1963 in attività precedenti era stato trovato in possesso di oltre 150 grammi di cocaina, mentre durante le perquisizioni nell'ambito dell'ultima operazione, gli uomini della mobile hanno rinvenuto anche marijuana ed hashish.

Gli indagati dominicani

Tre indagati risultano essere di nazionalità dominicana. A tal proposito va sottolineato come i soggetti fossero gravitanti e residenti a Udine. Le perquisizioni hanno interessato anche nove persone definite "terze" dagli inquirenti, in quanto non indagate ed identificate come acquirenti. La vendita della cocaina avveniva anche fuori dal Friuli Venezia Giulia e, in particolare, in provincia di Treviso. A conclusione dell'attività, la procura di Trieste ha avanzato la richiesta di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip del tribunale giuliano, ai danni dei tre soggetti. Altri due italiani (residenti a Trieste e a Udine, rispettivamente D.G. classe 1986 e D.D. classe 1980) erano stati arrestati in flagranza di reato in quanto "trovati in possesso di considerevoli quantitativi di cocaina da destinare ad attività di spaccio". Complessivamente, tra cocaina, hashish e marijuana, è stato sequestrato circa mezzo chilogrammo di droga. Settantamila, invece, gli euro in contanti posti sotto sequestro.