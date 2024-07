Non solo piazze e giardini, la cocaina di "buona qualità" si vende anche sui social

TRIESTE - Il primo annuncio è rimasto online per circa un'ora, poi è stato fatto sparire. Il secondo è apparso a circa 24 ore di distanza. Nell'enorme spazio che i social hanno ormai assunto nella quotidianità emergono interazioni impensabili fino a qualche anno fa, ma chi monitora il gruppo pubblico "Compo vendo scambio regalo Trieste" non avrebbe mai immaginato che spuntasse la possibilità di acquistare della cocaina. E' quanto invece è successo nella tarda serata del 10 e 11 luglio, quando S.K. e S.J., corredando la proposta con tanto di foto, hanno ben pensato di mettere in vendita degli involucri di polvere bianca. Cento euro, il prezzo fissato sui social, per cocaina di "buona qualità". Gli annunci, inoltre, sono corredati dalla parola "coming" (ovvero "sta arrivando").

Base Udine, ma consegnano "dove vuoi"

Il codice di avviamento postale inserito in entrambi i casi è 33100, ovvero Udine. L'immagine ritrae la mano di un uomo che mostra la sostanza stupefacente. Il profilo dell'utente che ha pubblicato la proposta il 10 luglio ha un solo amico. In tal caso la città di residenza viene indicata in Mossul, metropoli irachena di oltre un milione e mezzo di abitanti. Naturalmente il profilo di chi mette in vendita la cocaina online potrebbe rifarsi a profili fatti nascere con l'intento di svanire nel più breve tempo possibile e solo dopo compravendita andata a buon fine. Gli amministratori della pagina (tra loro anche il profilo di una "azienda di gestione case vacanza alloggi e servizi per il turismo, oltre a un moderatore di una certa età e legato al territorio delle Marche, senza responsabilità, va detto) avranno strabuzzato gli occhi nel trovarsi di fronte ad annunci di vendita di sostanze illegali. Da quanto si apprende, la polizia postale e la Squadra mobile della questura di Trieste sono a conoscenza dei fatti

"Aprono il profilo, poi lo chiudono"

La cocaina messa in vendita non sarebbe disponibile solamente a Udine. A seconda della richiesta, evidentemente, ci potrebbe essere qualcuno in grado di spacciarla e venderla anche nella nostra città. Un fenomeno che, secondo gli addetti ai lavori, è in forte crescita. "Aprono il profilo, trovano acquirenti e poi lo chiudono" così una fonte di TriestePrima. Sempre secondo quanto può confermare TriestePrima, le utenze telefoniche che vengono collegate ad annunci simili rimandano spesso a schede estere. Nel caso del 10 luglio la scheda avrebbe un prefisso francese, dato che confermerebbe il carattere internazionale del fenomeno.