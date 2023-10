L'Anpi critica i prefetti sulle foibe, Codarin (Anvgd): "Il presidente rimane un comunista"

TRIESTE - "Una polemica pretestuosa", così dichiara a margine di una conferenza stampa il presidente nazionale del Associazione nazionale Venezia Giulia e Dalmazia Renzo Codarin in merito alla critica dell'Anpi alla lettera inviata dai prefetti alle scuole per incoraggiare iniziative di divulgazione sul tema delle foibe. "Dieci anni fa - spiega Codarin - le prefetture avevano inviato una circolare simile ma dedicata alla Shoah, chiedendo alle scuole cosa intendessero fare per mantenerne viva la memoria. Ora fanno la stessa cosa per il giorno del ricordo, quindi (la nota dell'Anpi, ndr) è del tutto strumentale. Inoltre il presidente dell'Anpi era uno di quei parlamentari, uno dei pochissimi, che non votò la legge per il Giorno del Ricordo. Rimane un comunista, purtroppo per lui".

Il pregresso

Nel dettaglio, la circolare in oggetto chiedeva alle scuole di “diffondere la conoscenza” della “spirale di violenza che esplose all’indomani della firma dell’armistizio e che, per i successivi quattro anni, si scatenò su molti italiani inermi e incolpevoli, residenti nei territori ad est di Trieste, con durissime e atroci rappresaglie dai contorni di una vera e propria pulizia etnica”.

Secondo una nota dell'Anpi, firmata dal presidente Gianfranco Pagliarulo, che chiede il ritiro della circolare, "queste sollecitazioni rappresentano una gravissima forzatura della verità storica, delle leggi vigenti, della stessa autonomia scolastica. Non è certo in discussione la condanna e la giusta memoria delle foibe, ovvero della tragedia dell’esodo, di cui alla legge sul Giorno del ricordo. Ma non è vero che le foibe riguardarono solo gli italiani, che pure furono i più colpiti, e non è vero che si trattò di pulizia etnica". L'Anpi ritiene inoltre "sconcertante" che "non ci sia analogo invito per la Giornata della Memoria, istituita con legge 211 del 2000 'al fine di ricordare la Shoah'" e che "il silenzio su tale giornata, che peraltro avviene il 27 gennaio", rivelerebbe "la natura faziosa e strumentale dell’operazione didattica".

Intervenuto in merito anche il senatore di Fratelli d'Italia Roberto Menia, secondo il quale “oggi l’Anpi non è altro che un’associazione dell’estrema sinistra. Composta per lo più da giovani dei Centri sociali e da cattivi maestri che comunque partigiani non furono". Per Menia i fondi pubblici all'Anpi "vanno tolti perché è inaccettabile che lo Stato finanzi e quindi legittimi chi fa apologia al negazionismo delle foibe. E apertamente dileggia i martiri italiani infoibati”.