Lunedì 11 dicembre a Trieste, nella sala Acli di via San Francesco 4/1 alle 18:30, si terrà un incontro-dibattito su “Il codice rosso rafforzato basterà a fermare la violenza contro le donne?”. Organizzato dalla segreteria provinciale del Partito democratico con le Donne democratiche, l’evento prevede la partecipazione della deputata e responsabile nazionale Giustizia Pd Debora Serracchiani, dell’avvocata Angela Filippi, dell’operatrice del Centro Antiviolenza Goap di Trieste Imma Tromba, dell’ispettrice della Polizia Locale di Trieste Federica Marassi, della Dirigente della Divisione Anticrimine della Questura di Trieste Delfina Di Stefano e della segretaria Pd provinciale Maria Luisa Paglia.

I contributi di esperte nel campo legale, sociale e della sicurezza, per offrire una visione a tutto tondo sulle strategie attuali e future per combattere la violenza sulle donne, con un focus sull’efficacia del nuovo impianto normativo in vigore dal 30 settembre, indicato come “codice rosso rafforzato” a risolvere questo problema strutturale, endemico eppure urgentissimo.