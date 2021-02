Impianti sportivi, attori e guide alpine: tutti i 31 codici Ateco dei ristori regionali

La Regione Friuli Venezia Giulia mette a disposizione tre milioni di euro di ristori da destinare al mondo dello sport e della cultura. La giunta regionale ha infatti approvato il bando proposto dall'assessore competente Tiziana Gibelli che per due settimane a partire dal 1 marzo darà la possibilità ai lavoratori dei settori duramente colpiti dalla crisi un fondo perduto di 1500 euro a beneficiario. Nello specifico, di seguito pubblichiamo l'elenco dei 31 codici Ateco ammessi ai ristori. Un passaggio importante, come ricordato dalla Regione, è quello che "ai fini della domanda va preso in considerazione il codice primario come risulta al 31/12/2019 dal certificato di attribuzione della partita Iva" ndr). Ecco la lista:

Ateco 2007 - 77.39.94 - Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi;

Ateco 2007 - 79.90.11 - Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi e altri eventi ricreativi;

Ateco 2007 - 82.30.00 - Organizzazione di convegni;

Ateco 2007 - 90.01.01 - Attività nel campo della recitazione;

Ateco 2007 - 90.01.09 - Altre rappresentazioni artistiche;

Ateco 2007 - 90.02.01 - Noleggio con operatore di strutture per manifestazione e spettacoli;

Ateco 2007 - 90.02.02 - Attività nel campo della regia;

Ateco 2007 - 90.02.09 - Altre attività di supporto;

Ateco 2007 - 90.03.09 - Altre creazioni artistiche e letterarie;

Ateco 2007 - 90.04.00 - Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche;

Ateco 2007 - 93.11.10 - Gestione di stadi;

Ateco 2007 - 93.11.20 - Gestione di piscine;

Ateco 2007 - 93.11.30 - Gestione di impianti sport;

Ateco 2007 - 93.11.90 - Gestione di altri impianti;

Ateco 2007 - 93.12.00 - Attività di club sportivi;

Ateco 2007 - 93.13.00 - Gestione di palestre;

Ateco 2007 - 93.19.10 - Enti e organizzazioni sportivi;

Ateco 2007 - 93.19.92 - Attività delle guide alpine;

Ateco 2007 - 93.19.99 - Altre attività sportive nc;

Ateco 2007 - 96.04.10 - Servizi di centri per il benessere;

Ateco 2007 - 96.09.05 - Organizzazione di feste e cerimonie;

Ateco 2007 - 96.09.09 - Altre attività di servizi per la persona nca;

Ateco 2007 - 59.14.00 - Attività di proiezione cinematografica;

Ateco 2007 - 59.11.00 - Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi;

Ateco 2007 - 59.12.00 - Attività di post-produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi;

Ateco 2007 - 85.51.00 - Corsi sportivi e ricreativi;

Ateco 2007 - 85.52.00 - Formazione culturale;

Ateco 2007 - 91.01.00 - Gestione biblioteche, mediateche e service;

Ateco 2007 - 91.02.00 - Gestione musei;

Ateco 2007 - 91.03.00 - Gestioni luoghi storici e attrazione simili;

Ateco 2007 - 93.29.90 - Altre attività di intrattenimento e divertimento.