Prende il cognome della moglie per sfuggire alla condanna, arrestato dieci anni dopo

BASOVIZZA - I carabinieri di Aurisina hanno arrestato un quarantenne di nazionalità albanese ricercato da tre anni in quanto condannato a un anno e otto mesi per il reato di evasione commesso in provincia di Novara dieci anni fa. L'uomo, con precedenti penali, per sfuggire ai controlli era tornato in patria dove si era

sposato e la legge consente al marito, attraverso il matrimonio, di assumere il cognome della moglie. Sui documenti quindi appariva il cognome della moglie. Il quarantenne pensava così di poter rientrare tranquillamente nel nostro paese, avendo una nuova identità. I carabinieri lo hanno però fermato e, dopo l'identificazione avvenuta in caserma, è stato arrestato e condotto presso il carcere del Coroneo.