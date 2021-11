“Coiffure competition show": uno dei migliori parucchieri del mondo è triestino

Uno dei migliori parrucchieri del mondo è triestino. Il 30enne Emanuele Mellone, titolare dell'Antica Barberia napoletana, si è infatti aggiudicato la medaglia d'oro nazionale italiana parrucchieri al Festival internazionale “Coiffure competition show” tenutosi il 25 ottobre a Capaccio-Paestum. Il team capitanato da Giuseppe Salzano e Cosimo Campagna, di cui ha fatto parte anche Mellone, ha conquistato la giuria e il primo posto grazie ad una coreografia ispirata a Federico Fellini e l'Italia fra presente e passato.

"Arrivare primi è stato come vincere i Mondiali o gli Europei. E' stato incredibile" ha commentato Mellone. "Una vittoria che oggi voglio chiamare "la rivincita dei barbieri", soprattutto dopo le chiusure e le perdite che abbiamo subito a causa del lockdown. Sono stati mesi tosti ma ci siamo rialzati alla grande: vincere è stato qualcosa di unico". Un traguardo raggiunto grazie ad anni di lavoro e una passione, quella per barba e capelli, che ancora oggi lo spinge a puntare sempre più in alto.

Tradizione, sinergia e amore

"L'acconciatura premiata - spiega Mellone - richiamava prevalentemente il riccio e lo stile dell'uomo di una volta, ed è stata valorizzata dalle immagini che scorrevano in sottofondo: il grande Mastroianni, la fontana di Trevi...Ma ciò che secondo me ci ha portato alla vittoria è stata la sinergia che si è creata nel gruppo e il nostro legame". Il giovane barbiere ha quindi voluto ringraziare Giuseppe Salzano per la convocazione in nazionale e il suo amore più grande, la sua famiglia: "Nei tre mesi che hanno preceduto il festival, sono dovuto andare spesso ad Avellino per prepararmi e allenarmi nella sede del Cat Italia. Nonostante la mia lontananza da casa e gli impegni legati alla mia attività, mia moglie e i miei tre bimbi (il quarto è in arrivo) non hanno mai smesso di sostenermi. A loro va il mio più sincero ringraziamento".